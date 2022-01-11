Глеб Старков стал руководителем Краснодарского УФАС

Глеб Старков. Фото: пресс-служба ФАС России

Руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю стал Глеб Старков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- До назначения на должность руководителя Краснодарского УФАС Глеб Старков прошел путь от специалиста первого разряда до заместителя руководителя Свердловского УФАС России, - отметили в пресс-службе УФАС по Краснодарскому краю.

С июня 2021 года руководителем ведомства была Людмила Литовченко.

Памятка "КП"

Глеб Старков родился в 1989 году в Свердловской области. В антимонопольных органах работает с 2011 года. До назначения на должность руководителя Краснодарского УФАС возглавлял Камчатское управление Федеральной антимонопольной службы.