Мошенничество в 5 млн рублей выявлено при реконструкции парка на Кубани

Прокуратура нашла нарушения. Фото: Яна ЛИСИНА

В 2019 году в станице Советской Краснодарского края проводили реконструкцию центрального парка. Средства были выделены в рамках реализации нацпроекта «Демография» из федерального бюджета. После проверки прокуратуры выяснилось, что подрядчик решил сэкономить на проекте, оставив себе 4,6 млн рублей.

- Объемы фактически выполненных работ, а также использование материалов не соответствовали требованиям, указанным в сметной документации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.