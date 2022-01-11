Мошенничество в 5 млн рублей выявлено при реконструкции парка на Кубани

Прокуратура нашла нарушения.
Фото: Яна ЛИСИНА
В 2019 году в станице Советской Краснодарского края проводили реконструкцию центрального парка. Средства были выделены в рамках реализации нацпроекта «Демография» из федерального бюджета. После проверки прокуратуры выяснилось, что подрядчик решил сэкономить на проекте, оставив себе 4,6 млн рублей.
- Объемы фактически выполненных работ, а также использование материалов не соответствовали требованиям, указанным в сметной документации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Сейчас в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.