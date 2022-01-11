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Происшествия11 января 2022 14:40

Мошенничество в 5 млн рублей выявлено при реконструкции парка на Кубани

Подрядчик завысил объемы работ
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Прокуратура нашла нарушения.

Прокуратура нашла нарушения.

Фото: Яна ЛИСИНА

В 2019 году в станице Советской Краснодарского края проводили реконструкцию центрального парка. Средства были выделены в рамках реализации нацпроекта «Демография» из федерального бюджета. После проверки прокуратуры выяснилось, что подрядчик решил сэкономить на проекте, оставив себе 4,6 млн рублей.

- Объемы фактически выполненных работ, а также использование материалов не соответствовали требованиям, указанным в сметной документации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.