Около четырех тысяч гектаров мелиорируемых земель появятся в Краснодарском крае

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В 2022 году на Кубани появятся 3,7 тысяч гектаров мелиорируемых земель. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Создание новых мелиоративных площадей позволяет получать стабильный урожай, увеличивать объемы производства сельхозпродукции. Мы разработали долгосрочный план по ежегодному вводу орошаемых земель. До 2024 года должны увеличить мелиоративный комплекс минимум на 18 тысяч гектаров, – подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На эти цели планируют выделить около 447,5 миллионов рублей.

Также в 2022 году расчистят более 3,2 тысяч гектаров защитных насаждений в лесополосе.