Строительство одной из самых больших школ началось в Краснодаре

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В "Московском" микрорайоне Краснодара началось строительство одной из самых крупных школ. Учебное учреждение будет рассчитано на 1,5 тысячи мест. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

– Эта школа очень нужна микрорайону. И весь процесс строительно-монтажных работ необходимо держать на постоянном контроле. Проверять ежемесячно. Чтобы мы понимали, на каком сейчас этапе находится объект, – заявил глава города Андрей Алексеенко.

Новая школа будет состоять из шести блоков. Здесь будут располагаться два спортивных зала, столовая, рассчитанная на 780 посадочных мест, а также актовый и малый зал, общая заполняемость которых составит 1000 мест. На территории школы установят спортивные площадки, поля для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также беговые дорожки.

Строительство школы началось в 2021 году. Работы планируют завершить к 2023 году.