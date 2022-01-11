В 2022 году на Кубани увеличат площади мелиорируемых земель

Площадь орошаемых земель будет увеличена на Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в 2022 году площадь орошаемых земель станет больше на четыре тысячи гектаров. В регионе приступили к резолюции долгосрочного проекта по увлечении площади мелиорируемых земель. Стратегия рассчитана до 2024 года и проходит в рамках государственного проекта «Международная кооперация и экспорт», а также ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России».

– На эти цели будут направлены внушительные суммы, порядка 447,5 млн рублей, – рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

К 2024 году площадь орошаемых земель в Краснодарском крае должна будет увеличиться как минимум на 18 тысяч гектаров.