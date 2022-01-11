В Краснодарском крае в кратчайшие сроки отремонтировали два моста

Мосты отремонтировали в сжатые сроки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Красноармейском районе Кубани отремонтировали два моста. Один рядом со станицей Ивановской, другой – в станице Полтавской.

На переправах обновили мостовое полотно и проезжую часть, разобрали дорожную одежду, реконструировали балки пролетных строений, провели работы по их гидроизоляции, обновили выравнивающий слой на пролетных строениях, уложили асфальт, обеспечили водоотвод с проезжей части. Также установили барьерное и перильное ограждения и восстановили укрепление конусов моста.

Работы проводили в ночное время, чтобы не загружать трассу Краснодар-Темрюк.

Также в регионе строят новую федеральную трассу к Крымскому мосту протяженностью 119 км. Она пройдет в обход населенных пунктов. В состав дороги входят два моста через Кубань и Протоку, 10 развязок и 15 путепроводов, более 30 мостов для проезда сельскохозяйственной техники и более 160 малых искусственных сооружений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.