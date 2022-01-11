В Краснодарском крае в 2022 году начнут внедрять новые методы переработки твердых коммунальных отходов

В Краснодарском крае создадут новую систему переработки и утилизации отходов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодарском крае ищут новые способы переработки твердых коммунальных отходов. В администрации Краснодарского края прошла презентация системы, которую начнут внедрять в регионе уже в 2022 году. Проект разбит на два этапа: создание комплексной инфраструктуры по обращению с отходами и последующее строительство двух заводов утилизации.

–Ежегодно в крае образуется более 2,5 млн тонн отходов. При этом проектная мощность действующих полигонов вдвое меньше. Сегодня нам нужны новые технологии и решения, – рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Всего, в течении нескольких лет в крае будет создана система, позволяющая переработать не менее 50% ТКО. Новые площадки переработки и утилизации мусора в Темрюкском районе и в Сочи. Комплексы будут работать по мировым экологическим стандартам. Планируется, что к 2027 году благодаря новой систему удастся закрыть и рекультивировать 14 региональных полигонов.