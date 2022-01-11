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Общество11 января 2022 16:42

В Краснодаре для крещенских купаний оборудуют восемь купелей

Крещение Господне православные отмечают в ночь на 19 января
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре оборудовали купели для Крещенских купаний

В Краснодаре оборудовали купели для Крещенских купаний

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 8 купелей и водоемов будут оборудованы для крещенских купаний. Как сообщили в мэрии краевого центра, провести крещенские омовения можно будет на территориях храмов Святого Иоанна Крестителя, Рождества Богородицы, святого Великомученика и Победоносца Георгия, святителя Николая Мирликийского чудотворца и Свято-Покровского храма. Также купели будут оборудованы на трех городских водоемах.

- Возле мест проведения купаний планируется организовать пункты обогрева. Во время обряда на местах будут дежурить медики, спасатели и полицейские. Волонтеры проследят за соблюдением социальной дистанции, выдадут средства индивидуальной защиты, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Санитарные врачи рекомендовали придерживаться специально разработанного графика купаний, который позволит избежать большого скопления людей.