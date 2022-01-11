В новое издание российской Красной книги попали 98 обитателей Сочинского нацпарка

В новом издании российской "Красной Книги" 98 обитателей Сочинского нацпарка. Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

После двадцатилетнего перерыва вышло третье издание Красной книги России, в которую включили 98 обитателей Сочинского национального парка. Среди редких и исчезающих видов - кавказский пресноводный краб, кавказская жужелица, пахучий красотел, колхидская болотная черепаха, большой и малый подковоносы и, конечно, переднеазитский леопард.

- В работе над Красной книгой России приняли участие три зоолога Сочинского национального парка. В общей сложности нашими сотрудниками написано 7,5% очерков и описаны 33 вида животных, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Некоторые редкие животные обитают только на территории нацпарка и их невозможно встретить больше нигде в России. Сотрудникам охраняемой зоны предстоит не только сохранить их от вымирания, но и приумножить популяции.