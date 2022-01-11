Из-за надвигающейся непогоды в Новороссийске введен режим повышенной готовности

В Новороссийске готовятся к непогоде Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новороссийске введен режим «Повышенная готовность» из-за надвигающейся непогоды. По прогнозам синоптиков, городу угрожает дождь, который может перейти в снег. Из-за резкого снижения температуры возможны гололед и налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

- Прохождение фронтальных разделов с северо-западных районов Европы через акваторию Черного моря местами будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов. В ночные и утренние часы минимальная температура воздуха в большинстве районов края будет от – 7 до – 12 градусов, днем от -4 до -9 градусов – сообщили в администрации Новороссийска.

Все структуры, отвечающие за экстренное реагирование в случае ЧС, работают в соответствии с требованиями режима «Повышенной готовности».