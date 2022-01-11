Жители Динского района продолжают войну за сохранение уникальной пекановой рощи

Местные жители уверены, что было срублено здоровое дерево. Фото: tatyanakashirskaya

Жители поселка Южный Динского района продолжают отстаивать ореховую рощу, равной которой больше нет на территории Краснодарского края. Это единственное место массового произрастания ореха пекана в регионе.

Более сотни экзотических деревьев были высажены в середине 20 века в качестве эксперимента. Опыт оказался удачен, деревья прижились и хорошо плодоносили. Местные жители регулярно собирают богатые урожаи пекана. Но оказалось, что у администрации района были планы по реконструкции ореховой рощи. Новый проект зоны рекреации предполагал вырубку большого количества деревьев. Жителям поселка Южный тогда удалось отстоять рощу, но 10 января стало известно, что вырубка пеканов все же ведется. Причем в роли дровосека выступил мужчина, также проживающий в поселке.

- Житель одного из домов, расположенных вблизи пекановой рощи в пос. Южном, оправдываясь разрешением, выданным администрацией поселка, спилил одно из аварийных деревьев. Я подняла дендрологическую экспертизу и обнаружила, что мужчина спилил дерево, на которое разрешение не выдавали, - рассказала местная жительница Татьяна Каширская.

В июне 2021 года АНО «Научно-исследовательский институт экспертиз» по заказу администрации Южно-Кубанского сельского поселения провело дендрологическую экспертизу. Все деревья были пересчитаны и поставлены на учет.

- Мужчине был выдан порубочный билет на аварийное дерево, которое предоставляло угрозу, - рассказали в администрации поселка.

Однако местные жители выяснили, что срубленным оказалось совсем другой орех. Мужчина объяснил свой поступок тем, что с дерева регулярно падали сухие ветки на его автомобиль, который он почему-то парковал не у себя во дворе, а на территории рощи. Защитники пекановой рощи уверены, что глава поселка Южный нашел относительно законный способ бесплатно и безответственно вырубить оставшиеся в роще пеканы и таким образом приступить к исполнению запланированного проекта реконструкции парка.