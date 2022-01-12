Узнали, где будут отключения света в Сочи 12 января 2022 года

В Сочи не будет света в течении нескольких часов Фото: Алексей ФОКИН

Сразу в трех микрорайонах Сочи из-за планово-предупредительного ремонта на электрооборудовании будет прекращено электроснабжение жилых домов и социальных объектов. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

В Адлерском районе ограничения коснутся жилых домов на улицах Батайская, Верхнениколаевская, Заречная, Междуреченская, Мостовая, Николаевская, Псебайская, Скальная, Фрунзе, Гараняна, Гусаровская, Ереванская, Комарова, Кутаисская, Мира, Староминская, Ученическая, Брянская, Брянская, Некрасова, Зеленая, Туманяна, Ивановская, Костромская, Тимашевская, Воронежская, Колхозная, Щербиновская, Ленинакамская, Мясникяна, Микрарайоны Молдовка, Бестужевка, Грушевая, Клубная, Комарова, Пермская, Рассвет, Сормовская, Спутник, переулка Школьный, а также поселков Лесное, Монастырь, Товарищ, Галицино, Юг, Связист, крона и Социализм.

В Хостинском районе под веерные отключения света попадут обитатели улиц Туренко, Шоссейная, Джапаридзе и садовых товариществ "Северный" и "Ветработник".

В Центральном районе 12 января также запланированы работы, которые повлекут за собой обесточивание объектов на улицах Голенева, 17/14, Макаренко, 8В, 6/1, 6/21, 6/24; Пластунская, Восточная, 1-22, Виноградная, 216, 218, Ландышевая, Голенева, 17/14, Макаренко, 8В, 6/1, 6/21, 6/24, в переулке Промышленном и в садовых обществах Бриз, Железнодорожник, 73 км, и Железнодорожник.