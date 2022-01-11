В Сочи бетономешалка врезалась в жилой дом и опрокинулась

В Сочи водитель бетономешалки пошел на обгон и в итоге устроил аварию Фото: Андрей КАРА

В Адлерском районе Сочи бетономешалка въехала в стену жилого дома. По предварительной версии, водитель пошел на обгон автомобиля и не справился с управлением машины на скользком спуске. От удара КамАЗ опрокинулся, шофера зажало в кабине и потребовалась помощь спасателей.

К месту ДТП в село Высокое были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Спасатели провели деблокирование травмированного и обеспечили пожарную безопасность, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Мужчина был передан врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали 9 человек и 3 единицы техники.