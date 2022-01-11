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Происшествия11 января 2022 20:32

В Сочи бетономешалка врезалась в жилой дом и опрокинулась

Водителя зажало в кабине искореженного авто
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи водитель бетономешалки пошел на обгон и в итоге устроил аварию

В Сочи водитель бетономешалки пошел на обгон и в итоге устроил аварию

Фото: Андрей КАРА

В Адлерском районе Сочи бетономешалка въехала в стену жилого дома. По предварительной версии, водитель пошел на обгон автомобиля и не справился с управлением машины на скользком спуске. От удара КамАЗ опрокинулся, шофера зажало в кабине и потребовалась помощь спасателей.

К месту ДТП в село Высокое были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Спасатели провели деблокирование травмированного и обеспечили пожарную безопасность, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Мужчина был передан врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали 9 человек и 3 единицы техники.