Что произошло за ночь 12 января в Краснодарском крае: В Сочи бетономешалка врезалась в жилой дом и опрокинулась Фото: Андрей КАРА

Что произошло за ночь 12 января 2021 года. В Сочи бетономешалка врезалась в жилой дом и опрокинулась. Водителя зажало в кабине искореженного авто.

ФК «Краснодар» выступил с заявлением по поводу нового тренера. Новым наставником «быков» может быть назначен Даниэль Фарке.

Из-за надвигающейся непогоды в Новороссийске введен режим повышенной готовности. В течение 12 и 13 января в городе ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

Более 1,3 тысячи кафе и магазинов Кубани проверили за новогодние праздники на соблюдение ковидных ограничений. 10 предприятий оштрафованы.