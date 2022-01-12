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Общество12 января 2022 5:17

Краснодар и край накрыли дождь со снегом

К вечеру ожидается мороз
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Яндекс.Погода

Фото: Яндекс.Погода

12 января в Краснодаре и крае пошел дождь со снегом. Синоптики отмечают, что к вечеру ожидается мороз и сильное налипание мокрого снега. Водителей просят быть осторожными.

- Местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, - сообщили метеорологи.

13 января регион заметет снегом. Дневная температура не поднимется выше минус 5 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что подтопления и ледяной дождь угрожают Краснодарскому краю. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в регионе.