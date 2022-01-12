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Общество12 января 2022 5:43

МЧС: На Кубани действует 4 экстренных предупреждения

На регион надвигается непогода
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Спасатели будут работать круглосуточно

Спасатели будут работать круглосуточно

На территории Краснодарского края действует 4 экстренных предупреждения. В регионе ожидаются дождь и сильное налипание мокрого снега, возможен сход лавин, а также уровень рек может подняться до опасных отметок.

- Спасатели работают в режиме повышенной готовности. С 12 января оперштаб перевели на круглосуточный режим, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Утром 12 января в Темрюкский район направят подвижные пункты обогрева. Ожидается, что именно в этом районе будет самая сложная обстановка.

В МЧС рекомендовали проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности и правила дорожного движения.