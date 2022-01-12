На дорогах Краснодара из-за дождя работает водооткачивающая техника

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Утром в Краснодаре пошел сильный дождь. Несколько участков дорог оказались под водой. Ликвидировать последствия выехала водооткачивающая техника.

- Сейчас спецтехника ликвидирует локальные подтопления по улице Тенистой и бульвару Строителей, - отметили в пресс-службе мэрии.

С 12 по 14 января в Краснодаре ожидаются дождь, снег и гололед.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани действует 4 экстренных предупреждения. В регионе ожидается дождь и сильное налипание мокрого снега, возможен сход лавин, а также уровень рек может подняться до опасных отметок.

Спасатели готовят подвижные пункты обогрева на случай сильного снегопада и заноса дорог.