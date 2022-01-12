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Общество12 января 2022 6:30

Власти Новороссийска на шесть дней ввели режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения по непогоде

В городе-герое пройдут дождь и снег
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Штормовое предупреждение распространили в МЧС

Штормовое предупреждение распространили в МЧС

Власти Новороссийска ввели режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения о непогоде. Он будет действовать с 11 по 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-героя.

- В Новороссийске 12 и 13 января ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, и снег, усиление ветра с порывами до 20–25 м/с, в ночные и утренние часы температура воздуха понизится до -4...-9 градусов, - отмечают синоптики.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что подвижные пункты обогрева направлены в Темрюкский район из-за надвигающегося снегопада. В прибрежной части региона ожидается самая сложная обстановка.