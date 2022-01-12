Двух закладчиц со свертками марихуаны задержали на вокзале в Сочи

Фото: пресс-службы Сочинского ЛУ МВД России на транспорте

В Сочи задержали двух пассажирок поезда, жительниц Воронежа и Санкт-Петербурга. У женщин нашли наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

- У задержанных изъяли 201 сверток с растительным веществом темно-серого цвета и 139 пакетиков из фольги с бежевым кристаллическим веществом. По заключению эксперта в дозированных свёртках находилось в общей сложности около 28 грамм мефедрона, 22 грамма метилэфедрона и около 80 грамм марихуаны, - отметили в ведомстве.

В месте проживания полицейские нашли еще 12 свёртков с мефедроном. Женщины продавали наркотики, размещая их в тайниках. Возбуждено уголовное дело.