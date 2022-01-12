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Общество12 января 2022 7:24

Набережную Ейска освободили от шести самостроев

Строения убирали под контролем приставов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы УФССП РФ по краю

Фото: пресс-службы УФССП РФ по краю

По суду с набережной Ейска убрали шесть самостроев. Демонтаж строений проходил под контролем приставов.

- С набережной убрали лодочные боксы, они находились на земельных участках на берегу Ейского лимана. Суд признал лодочные боксы самовольно возведенными постройками и обязал владельцев снести их, - отметили в пресс-службе УФССП РФ по региону.

Для сноса самостроев была привлечена подрядная организация. Один снесли рабочие, остальные пять владелец убрал самостоятельно.