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Общество12 января 2022 7:40

Губернатор Кубани поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Вениамин Кондратьев написал пост в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По всей стране, в частности и Краснодарском крае, 12 января сотрудники прокуратуры отмечают профессиональный праздник. В этом году 300 лет со дня образования прокуратуры России. Специалистов надзорного ведомства Кубани поздравил губернатор.

- На протяжении трех веков вы стоите на страже закона и справедливости, обеспечиваете защиту интересов государства и граждан. Поздравляю всех сотрудников с профессиональным праздником, – написал Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Указом Петра I была учреждена прокуратура РФ 12 января 1722 года.