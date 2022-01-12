Губернатор Кубани поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По всей стране, в частности и Краснодарском крае, 12 января сотрудники прокуратуры отмечают профессиональный праздник. В этом году 300 лет со дня образования прокуратуры России. Специалистов надзорного ведомства Кубани поздравил губернатор.

- На протяжении трех веков вы стоите на страже закона и справедливости, обеспечиваете защиту интересов государства и граждан. Поздравляю всех сотрудников с профессиональным праздником, – написал Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Указом Петра I была учреждена прокуратура РФ 12 января 1722 года.