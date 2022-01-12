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Происшествия12 января 2022 7:57

На Кубани 46-летнему мужчине поездом отрезало руки и ноги

Он госпитализирован
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Мужчина находится в больнице

Мужчина находится в больнице

ЧП случилось вечером 11 января на перегоне станций Северская-Ильская. Там на железной дороге уснул пьяный 46-летний мужчина и не видел приближающийся поезд. Машинист локомотива подал звуковой сигнал и затормозил. Но многотонный состав не успел остановиться.

- Наезда избежать не удалось. Мужчине поездом ампутировало кисти рук и стопы ног, пострадавший был экстренно госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

В настоящее время проводится проверка, в дальнейшем материалы передадут следователям.