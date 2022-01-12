«Роза Хутор» отчитался об устойчивом развитии

Около 1,7 млн. гостей ежегодно посещают «Роза Хутор». Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Отчет об устойчивом развитии содержит данные о современном состоянии крупнейшего российского горного курорта, который в зимнем сезоне 2021-2022 предлагает гостям 105 км подготовленных горнолыжных трасс, около 3000 номеров в 19 гостиницах и апарт-отелях, 32 подъемника. В соответствии со стратегией, заявленной в 2018 году, «Роза Хутор» придерживается приоритетов в семи ключевых направлениях: уникальные впечатления для гостей, сохранение природного и исторического наследия, забота о будущем поколении и о сплоченной команде, эффективное управление ресурсами и ответственное обращение с отходами.

За период 2018 - 2021 г. курорт снизил потребление электроэнергии на 16%, газа – на 33%, воды – на 24%. Не осталась безрезультатной и работа по сбору перерабатываемых отходов: в среднем ежемесячно «Роза Хутор» отправляет на рынок утилизации более 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и около 5 тонн стекла. В пересчете на объем эти показатели покрывают порядка 40% общего потока образующихся отходов.

Около 1,7 млн гостей ежегодно посещают «Роза Хутор». Курорт стремится обеспечить им качественный сервис и лучшие впечатления. Эти усилия отмечены соответствующими наградами. В 2020 году «Роза Хутор» в восьмой раз получил признание как лучший горнолыжный комплекс России по версии престижной премии World Ski Awards, а в 2021 году - знак TripАdvisor Traveller’s Choice (Выбор путешественников) от пользователей популярного сервиса TripАdvisor.

Доступность, комфорт и безопасность для гостей обеспечивает команда, численность которой колеблется от 2500 до 3300 человек в зависимости от сезона. Уникальную атмосферу поддерживают около 200 бизнесов, предоставляющих услуги по размещению, питанию, розничной торговле, а также экскурсионные, развлекательные и разнообразные рекреационные сервисы.

Активный природный туризм в качестве стратегического направления развития также получил значительный рывок. К лету 2021 года курорт оперировал 13 природно-туристскими экскурсионными маршрутами, протяженность которых составила 100 километров. В настоящее время продолжается создание инфраструктуры для всесезонной природной рекреации в ближайших окрестностях.

Сохранение природного достояния неизменно занимает важное место в повестке курорта. За период 2018 - 2020 г.. была обеспечена транслокация из мест повышенного риска с целью сохранения 6895 экземпляров растений редких видов, включенных в Красные книги РФ и/или Краснодарского края. Курорт «Роза Хутор» также выполнил компенсационную посадку 118 экземпляров лесных деревьев, виды которых отнесены к запрещенным к заготовке.

- Проводится работа по изучению и поддержке благополучия диких животных, обитающих на территории и в окрестностях курорта, для этих целей развернута сеть подкормочных площадок и солонцов. Благодаря установленным фотоловушкам на путях миграции животных мы получаем данные о видовом разнообразии животных, их поведении и повадках. Здесь обитают благородные кавказские олени, серны, косули, кабаны, медведи, шакалы, лисы, куницы, барсуки, еноты. А на хребте Аибга сложились условия для обитания группировки кавказских серн численностью более 40 особей. Благодаря нашей заботе и без риска стать жертвой браконьера, они с каждым годом становятся все более терпимыми к присутствию людей и чаще позволяют туристам наблюдать за ними с безопасного расстояния, - говорит директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.