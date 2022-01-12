На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 347 человек, в том числе у 21 ребенка

Последние новости по коронавирусу на 12 января

В Краснодарском крае за сутки выявили 347 случаев коронавируса. Среди заболевших 21 ребенок. Самому младшему пациенту 6 месяцев, а старшему – 94 года. Об этом сообщили в оперштабе.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь выявили 135 случаев инфицирования. В антирейтинг попали Тимашевский район, Сочи, Гулькевичский и Динской район, здесь заболели 33, 25, 20 и 19 человек соответственно.

- В Новороссийске и Северском районе в больницу попали по 13 человек. Девять новых пациентов в Кавказском, по семь – в Горячем Ключе, Тихорецком, Туапсинском, Приморско-Ахтарском и Апшеронском районах, - сообщили медики.

В остальных районах наименьшее количество заболевших.