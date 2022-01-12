Смертность от ковида в Краснодарском крае увеличилась за год в 10 раз

Последние новости по коронавирусу в регионе

На Кубани смертность от коронавируса увеличилась в 10 раз. В 2020 году на Кубани от COVID-19 умерли 930 человек, в прошлом, 2021 году - 8825. Об этом сообщили в оперштабе.

Пик смертности в Краснодарском крае был в конце ноября. Каждые сутки фиксировалось 70-72 летальных исхода. По данным на 12 января 2022 года, количество умерших снизилось до 10 человек в день.

Медики призывают вакцинироваться, только прививка может помочь побороть инфекцию.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани за сутки COVID-19 выявили у 347 человек, в том числе у 21 ребенка.