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Общество12 января 2022 8:53

В Краснодаре из-за непогоды на три дня ввели режим повышенной готовности

Он будет действовать с 12 до 14 января
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В Краснодаре с 12 по 14 января ввели режим повышенной готовности. К таким мерам прибегли из-за надвигающейся непогоды. В городе прогнозируют сильное налипание снега и резкое понижение температуры.

- Ближайшие дни будут напряженными, все силы и средства должны быть готовы. Необходимо своевременно чистить от снега и обрабатывать дороги и путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта, - поручил городским службам мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Уже заготовлены противогололедные материалы. Количество спецтехники на дорогах к вечеру увеличат.