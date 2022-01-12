В Краснодаре из-за непогоды на три дня ввели режим повышенной готовности

В Краснодаре с 12 по 14 января ввели режим повышенной готовности. К таким мерам прибегли из-за надвигающейся непогоды. В городе прогнозируют сильное налипание снега и резкое понижение температуры.

- Ближайшие дни будут напряженными, все силы и средства должны быть готовы. Необходимо своевременно чистить от снега и обрабатывать дороги и путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта, - поручил городским службам мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Уже заготовлены противогололедные материалы. Количество спецтехники на дорогах к вечеру увеличат.