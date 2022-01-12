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Общество12 января 2022 9:21

Госюрбюро Кубани получило автомобиль для оказания бесплатной юридической помощи в отдаленных районах

Он будет колесить по краю
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае появилась спецмашина для юридической помощи. Она будет выезжать в отдаленные районы Кубани.

- Автомобиль для оказания бесплатной юридической помощи позволит организовать мобильные пункты небольших станицах и селах. Внутри машины созданы рабочие места для персонала и приема посетителей, в том числе маломобильных и пожилых жителей, - сообщили в администрации края.

Теперь больше жителей Кубани смогут получить бесплатную юридическую помощь. О графике работы транспорта сообщат дополнительно.