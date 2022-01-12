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Происшествия12 января 2022 9:32

В Сочи спасатели вытащили водителя бетономешалки, заблокированного в машине после ДТП

По факту случившегося проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: ЮРПСО

Фото: ЮРПСО

ДТП случилось в селе Высокое. На улице Полянской водитель автомобиля-миксера, груженного бетоном, съехал с дороги в овраг и врезался в опорную стену дома. В кабине зажало 31-летнего сочинца. На помощь пришлось вызывать спасателей.

- Спасатели на протяжении нескольких часов проводили работы по деблокированию пострадавшего. Пришлось разрезать рулевое колесо, отодвигать рулевую колонку, разрезать пластик в салоне и сиденье. Работы осложняло положение машины, на кабину со стороны водителя давила опорная стена, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели передали пострадавшего медикам. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.