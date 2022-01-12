Как краснодарцы проводили новогодние выходные дни?

Статистика обезличенных данных о передвижении горожан в новогодние праздники показала: значительная часть абонентов МТС с 31 декабря до полудня 2 января вообще не покидала дом. И в целом передвижений по городу на каниулах было зафиксировано меньше, чем в прошлом году.

Уже к середине дня 31 декабря краснодарцы ушли с головой в подготовку к Новому году. И только около одиннадцати утра 2 января решили выбраться, чтобы поздравить родных и знакомых, плюс пополнить запасы провизии. Наибольшая активность горожан наблюдалась 6 января, когда домашние посиделки традиционно переходят в поездки по гостям. С 5 по 8 число отличная погода многих манила на природу – на дачу или к морю, хотя бы на сутки. Большая часть жителей южной столицы поддалась этому призыву.

А оставшиеся в городе выбирали для отдыха на солнышке и свежем воздухе наиболее популярные локации. Здесь лидируют парк Краснодар и главная площадь. Примерно каждый третий краснодарец побывал как минимум на одном из новогодних городских гуляний.

В среднем ежедневно каждый краснодарец проводил чуть больше одного часа вне дома. Но при этом кубанские домоседы все же смогли «перегулять» остальных жителей городов-миллионников: Ростова-на-Дону, Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.