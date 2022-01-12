Для самой большой школы ЮФО в Краснодаре закупают оборудование и мебель

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре на улице Конгрессной построили самую большую школу в ЮФО. Она рассчитана на 1875 мест. Сейчас в учреждение уже закупают оборудование и мебель.

- Планируется, что школа распахнет двери для первых учеников уже в сентябре этого года. В настоящее время в здании отделывают внутренние помещения, монтируют инженерные системы, благоустраивают территорию, закупают оборудование и мебель, – сказал вице-губернатор края Евгений Наумов.

На территории школы будут обустроены спортивные и детские площадки, футбольное поле с беговыми дорожками.