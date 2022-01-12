На Кубани создали государственный природный зоологический заказник «Кавказский»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый государственный природный зоологический заказник создали на Кубани. Его назвали «Кавказский». Новая особо охраняемая территория находится на левобережье Кубани в Гулькевичском и Кавказском районах и занимает 13 тысяч га.

- Заказник создали для сохранения уникального природного комплекса и поддержания экологического баланса. Сегодня в крае 348 ООПТ регионального значения. В 2022 году планируем создать еще 12, – сообщили в пресс-службе администрации региона.

Охранный статус получили крупнейшие степные экосистемы и лесные массивы двух районов. Заказник создали, чтобы сохранить вымирающие виды представителей флоры и фауны. Именно в этой местности встречаются более 80 видов животных и растений, занесенных в региональную и федеральную Красные книги, а также обитают редкие виды птиц.