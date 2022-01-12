Нацпроект «Производительность труда» увеличил выпуск продукции краснодарского предприятия на 15%

Выпуск продукции увеличен на 15% благодаря нацпроекту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Компания «ОРАС» из Краснодара приступила к внедрению бережливых технологий и улучшила свои показатели. С помощью экспертов Регионального центра компетенций завод по производству ПВХ-профиля поменял работу склада деталей. Здесь было внедрено адресное хранение, проведена сортировка, неисправные комплекты убрали. После этого на поиски нужного инструмента стало уходить на 40% меньше времени. В ремонтном цеху сократили время обслуживания комплекта деталей на 45%.

Далее предприятие пересмотрело работу с заявками отдела. В итоге сроки выполнения сократили на 40%, повысили выработку на 75%.

– Это первая и пока единственная компания в Краснодаре, кто охватил 100% производственных потоков бережливыми технологиями. Пример предприятия доказывает эффективность национального проекта на производственных площадках. Эти результаты дают импульс к тиражированию успешного опыта, – сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Нацпроект позволил компании увеличить общий выпуск продукции на 15%, а также получить льготный заем от регионального Фонда развития промышленности. Средства пойдут на усовершенствование оборудования, расширение производственных мощностей.

Региональный центр компетенций на сегодняшний день реализует национальный проект «Производительность труда» почти на 20 краснодарских предприятиях, сообщает пресс-служба краевой администрации.