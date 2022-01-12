Похолодание и мокрый снег прогнозируются в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи
Синоптики прогнозируют в Сочи резкое похолодание и выпадение мокрого снега. Ухудшение погодных условий ожидается с 12 по 13 января.
- В Сочи прогнозируется усиление юго-восточного и западного ветров порывами до 14-19 м/с. Температура воздуха на побережье опустится до околонулевых и отрицательных отметок, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Также в ближайшие сутки на курорте пройдут дожди и выпадет мокрый снег. Но дорогах возможно образование гололедицы.
- Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период, - предупредили в пресс-службе администрации Сочи.