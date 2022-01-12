Похолодание и мокрый снег прогнозируются в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Синоптики прогнозируют в Сочи резкое похолодание и выпадение мокрого снега. Ухудшение погодных условий ожидается с 12 по 13 января.

- В Сочи прогнозируется усиление юго-восточного и западного ветров порывами до 14-19 м/с. Температура воздуха на побережье опустится до околонулевых и отрицательных отметок, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Также в ближайшие сутки на курорте пройдут дожди и выпадет мокрый снег. Но дорогах возможно образование гололедицы.

- Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период, - предупредили в пресс-службе администрации Сочи.