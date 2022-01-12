Девять мест для крещенских купаний оборудовали в Сочи

В Сочи оборудуют 9 мест для Крещенских купаний Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Краснодарском крае продолжается подготовка к Крещению. В Сочи для совершения обрядов оборудовали девять мест. Они появились на пляжах курорта и в специальных купелях.

- Совершить омовение можно будет в Адлерском районе - на пляже "Чайка" и на озере Rosa Beach, в Центральном - на пляже "Ривьера", в Лазаревском - на реке Чухукт, пляже "Калипсо", в селе Мамедова Щель и на источнике в селе Солохаул. Также Крещенские купания пройдут в Хостинском районе - на муниципальном пляже "Кристалл" и на базе отдыха "Благое" в селе Пластунка, - сообщили в пресс-службе Екатеринодарской епархии.

Совершить обряды можно будет с 22:00 18 января и в течение всего дня 19 января.