Для строительства дорог и соцобъектов в поселке Краснодарском изымут земельные участки

Для строительство инфраструктуры изымут участки. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава Краснодара Андрей Алексеенко провел выездную встречу в жителями поселка Краснодарский. Главной проблемой территории стало отсутствие дорог и социальных объектов. Для создания инфраструктуры здесь планируют изымать земельные участки.

- Городской земли для строительства дорог, тротуаров, линий освещения и той же ливневки почти нет. Но при этом много незастроенных территорий. Необходимо соотнести все с Генпланом, проверить все выданные разрешения на строительство, чтобы мы могли изымать участки для создания всей инфраструктуры, которая остро необходима людям, — заявил Андрей Алексеенко.

В ближайшее время в поселке Краснодарском выполнят грейдирование проезжей части по ул. им. Сорока. Вдоль дороги временно оборудуют светильники. На въезде в поселок установят остановочный комплекс и пешеходный переход. Улучшится ситуация с общественным транспортом. На линию дополнительно выйдет четыре автобуса на двух маршрутах.

В Краснодарском уже зарезервировано два участка под строительство школы и детского сада. Вблизи строится две школы и три садика.

В Краснодарском также появится сквер. Для этого предусмотрен муниципальный участок.