В бело-голубых тонах оформят пляжи Туапсинского района

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В Туапсинском районе началась подготовка к летнему сезону. Пляжи курортов планируют оформить в бело-голубых тонах. Об этом сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

- В Туапсинском районе началась подготовка к новому курортному сезону. При оформлении и благоустройстве пляжей к лету-2022 будут использованы только белые и голубые цвета, - отметили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Пляжи оборудуют навесами, теневыми зонтами, шезлонгами, урнами для мусора, кабинами для переодеваний, а также спасательными вышками и медицинскими постами.

- Неизменными остаются прежние требования – запрет на незаконные строения и нелегальную торговлю, обеспечение свободного доступа к воде, а также наличие туалетов, душевых кабин и детских площадок, - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Подготовку к летнему сезону планируют завершить 1 июня.