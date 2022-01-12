Энергетики отремонтируют в Сочи и Туапсинском районе 400 км ЛЭП

Ремонтные работы пройдут на 38 высоковольтных подстанциях энергорайона и на объектах распределительной сети.

В 2022 году специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» отремонтируют около 400 км линий электропередачи, проведут ремонт высоковольтного оборудования на 38 подстанциях 110 кВ и расчистят порядка 450 га трасс ЛЭП в Туапсинском районе и на территории Большого Сочи. Порядка 90% ремонтных мероприятий энергетики планируют завершить до начала летнего курортного сезона.

Специалисты проведут плановые ремонты на воздушных и кабельных линиях электропередачи всех классов напряжения. В частности, на воздушных ЛЭП заменят 549 опор и 1442 изоляторов. Также запланированы перетяжка проводов, замена арматуры на более новую и современную, ремонт и покраска фундаментов опор.

Ремонтные работы пройдут на 38 высоковольтных подстанциях энергорайона и на объектах распределительной сети. На подстанциях 110 кВ «Джубга» и «Каменка» предусмотрен ремонт силовых трансформаторов. В 82 трансформаторных пунктах будет отремонтировано электрооборудование. Также запланировано капитальное обслуживание систем связи, автотранспорта, приборов и систем учета.

Территория сочинского энергорайона – 6000 кв. км – от города Горячий Ключ на севере до границы с Республикой Абхазия на юге, от поселка Архипо-Осиповка на западе до станицы Тверская на востоке. Грамотная эксплуатация энергооборудования – главная задача Сочинского филиала. Мероприятия по техобслуживанию и ремонту планомерно выполняются в течение всего года, так что подготовка к летнему сезону фактически начинается уже зимой. Это особенно актуально для курортной зоны, где в летний период нагрузка на сети традиционно повышается.