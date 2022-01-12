В Сириусе исполнили мечту школьника побывать в образовательном центре

Мечта школьника из Сочи осуществилась благодаря акции "Елка желаний". Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сириусе исполнили желание школьника из Сочи. Четвероклассник Ваня мечтал попасть в образовательный центр "Сириус" и решил принять участие в акции "Елка желаний".

Мальчика пригласили на экскурсию. Там он посетил лабораторию керамики и поуправлял роботом-манипулятором.

- У нас в «Сириусе» многие программы научно-технического творчества выстроены не под учебные, а под реальные задачи. Это уникальное отличие заложено в профильные программы образовательного центра, и мы продолжаем этот принцип здесь, в лицее, — подчеркнула Елена Шмелева, глава комиссии "Единой России" по образованию и науке.