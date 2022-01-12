По просьбе жителей отремонтируют школу и библиотеку на Кубани в 2022 году

В Краснодарском крае отремонтируют сельскую библиотеку и школу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году в Выселковском районе отремонтируют библиотеку. На эти цели выделено 9 млн рублей. В здании планируют обновить пол, потолки, стены, заменить электропроводку, отопление и систему водоснабжения. С просьбой о ремонте библиотеки обратилась к главе Кубани жительница станицы Выселки Валентина Канатаева.

- В сельских поселениях библиотеки пользуются большой популярностью среди детей и взрослых. И до тех пор, пока люди в них приходят, мы будем ремонтировать эти помещения, – сказал Вениамин Кондратьев.

В казачьей школе станицы Новоплатнировской заменят кровлю. Там учится 300 детей. Работы будут проведены в рамках программы «Развитие образования». На эти цели выделят почти 3 млн рублей.

– Невозможно хорошо учиться и обучать детей в неподходящих для этого условиях. Вопрос с ремонтом крыши должны решить в текущем году, – сказал Вениамин Кондратьев.

Отметим, что в 2021 году в Краснодарском крае открыли 12 школ, капитально отремонтировали пять. В более 700 образовательных организациях заменили кровлю, отмостки, окна и благоустроили территорию. В 2022 году в регионе планируют достроить 17 школ на 14,3 тысячи мест.