Около 100 тысяч туристов посетили курорт "Роза Хутор" на новогодние праздники

Курорт "Роза Хутор" принял около 100 тысяч туристов на новогодние праздники. Фото: rosakhutor.com

На новогодние праздники, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, курорт "Роза Хутор" в Сочи посетили около 100 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

- По сравнению с прошлым годом количество отдыхающих увеличилось на 4%, - отметили в пресс-службе курорта. - Загрузка гостиниц на новогодние праздники составила 70%.

Из развлечений, предлагаемых курортом, туристы предпочли катание на лыжах и сноубордах, высокогорных качелях, а также родельбан и тюбинг.

- Во время этих каникул зафиксирован повышенный интерес гостей к посещению ледового катка – его посетили на 36% больше отдыхающих, чем в прошлом году, — добавили в пресс-службе.