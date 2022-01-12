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Происшествия12 января 2022 13:44

Режим повышенной готовности объявлен в 24 районах Краснодарского края

В регионе дежурят аварийно-спасательные службы
Юлия ЧУБАКОВА
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Режим повышенной готовности объявлен в 24 муниципалитетах Краснодарского края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Режим повышенной готовности объявлен в 24 муниципалитетах Краснодарского края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В связи с ухудшением погодных условий в 24 муниципалитетах Краснодарского края объявлен режим повышенной готовности. В регионе прогнозируются гололед, выпадение мокрого снега, подъем уровней воды в реках.

- В часовую готовность к развертыванию приведены подвижные пункты обогрева. Аварийно-спасательные, дорожные, коммунальные и другие службы работают в усиленном режиме, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ухудшение погодных условий в регионе ожидается с 12 по 17 января.