Режим повышенной готовности объявлен в 24 районах Краснодарского края

Режим повышенной готовности объявлен в 24 муниципалитетах Краснодарского края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В связи с ухудшением погодных условий в 24 муниципалитетах Краснодарского края объявлен режим повышенной готовности. В регионе прогнозируются гололед, выпадение мокрого снега, подъем уровней воды в реках.

- В часовую готовность к развертыванию приведены подвижные пункты обогрева. Аварийно-спасательные, дорожные, коммунальные и другие службы работают в усиленном режиме, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ухудшение погодных условий в регионе ожидается с 12 по 17 января.