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Общество12 января 2022 13:53

Скважину с артезианской водой отремонтируют в Калининском районе Краснодарского края

Она эксплуатируется более 40 лет
Юлия ЧУБАКОВА
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Скважину с артезианской водой отремонтируют в Калининском районе Краснодарского края Фото: admkrai.krasnodar.ru

Скважину с артезианской водой отремонтируют в Калининском районе Краснодарского края Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Калининском районе Краснодарского края капитально отремонтируют артезианскую скважину, которая эксплуатируется уже более 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Скважина изношена на 80%. Мы должны обеспечить жителей станицы качественной водой. Планируем разбить работы на два этапа. Сначала отремонтировать скважину, а потом водонапорную башню, – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Первый этап работы планируют завершить до 1 июля 2022 года.