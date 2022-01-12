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Происшествия12 января 2022 14:43

В Сочи сгорела квартира в пятиэтажном доме

Во время пожара никто не пострадал
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи сгорела квартира

В Сочи сгорела квартира

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи произошло возгорание в пятиэтажном доме по улице Яна Фабрициуса. О пожаре сообщили соседи, которые заметили клубы дума и языки пламени, вырывающиеся из окон квартиры на третьем этаже. Люди обратились за помощью в пожарную службу.

- К месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 16.01 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что происходит горение на площади 50 кв. м на третьем этаже пятиэтажного дома, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 16.20 по данным МЧС возгорание было ликвидировано полностью. Всего в тушении пожара принимали участие 15 человек и 6 единиц техники. Во время пожара никто не пострадал.