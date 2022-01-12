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Общество12 января 2022 15:11

Почти 350 особо охраняемых природных территорий Кубани поставлены на кадастровый учет

Проделанная работа позволит защитить границы памятников природы
Евгения ХАЛИКОВА
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Памятники природы поставлены на кадастровый учет

Памятники природы поставлены на кадастровый учет

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В 2021 году на учет в единый государственный реестр недвижимости были поставлены 44 особо охраняемые природные территории. В итоге на Кубани кадастровый номер получили 346 заповедников, заказников и нацпарков. Как сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю, работа велась по поручению главы государства Владимира Путина.

- Четкое определение границ особо охраняемых природных территорий позволит защитить их территориальную целостность, природную среду, растительный и животный мир, - рассказал «КП» - Кубань» пресс-секретарь ведомства.

В ЕГРН содержатся сведения о пяти особо охраняемых природных территориях федерального значения. Сведения о границах Государственного природного заповедника «Утриш» были внесены в реестр в 2021 году.