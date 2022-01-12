В Туапсинском районе неизвестные осквернили могилы

В Туапсинском районе вандалы осквернили семейное захоронение. Фото: @gavrilova9842

В Туапсинском районе вандалы осквернили могилы: залита мазутом плитка у захоронений и закрашены краской портреты на надгробиях. Родственница похороненных здесь людей обратилась в полицию с просьбой найти хулиганов.

- Решила навестить умерших родителей и ужаснулась факту вандализма надгробий моих близких. Я не знаю, кто мог совершить такое кощунство, - рассказала Жанна Гаврилова.

Полицейские начали проверку. Уточняются детали производящего, - сообщили в пресс-службе УВД по Туапсинскому району.