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Происшествия12 января 2022 15:38

В Туапсинском районе неизвестные осквернили могилы

Вандалы закрасили несколько надгробий
Евгения ХАЛИКОВА
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В Туапсинском районе вандалы осквернили семейное захоронение. Фото: @gavrilova9842

В Туапсинском районе вандалы осквернили семейное захоронение. Фото: @gavrilova9842

В Туапсинском районе вандалы осквернили могилы: залита мазутом плитка у захоронений и закрашены краской портреты на надгробиях. Родственница похороненных здесь людей обратилась в полицию с просьбой найти хулиганов.

- Решила навестить умерших родителей и ужаснулась факту вандализма надгробий моих близких. Я не знаю, кто мог совершить такое кощунство, - рассказала Жанна Гаврилова.

Полицейские начали проверку. Уточняются детали производящего, - сообщили в пресс-службе УВД по Туапсинскому району.