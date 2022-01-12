В аэропорту Краснодара задержаны вылеты 13 рейсов

Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада. Фото: пресс-служба аэропорта

Снегопад, обрушившийся на Краснодарский край, внес коррективы и в работу воздушной гавани краевой столицы. Из-за сложных погодных условий аэропорт Краснодара закрыли до 01:00 13 января. По словам сотрудников воздушной гавани, ситуация сложная, все силы брошены на расчистку взлетно-посадочной полосы и обработку самолетов реагентами.

- 13 рейсов на вылет задержаны. Пять самолетов ушли на запасные аэродромы. Рейс Уральских авиалиний из Москвы (Домодедово) отправлен на запасной аэродром в Сочи. Рейс Ютэйр из Сочи отправлен в Анапу. Три лайнера сели в Ростове-на-Дону, - рассказал руководитель пресс-службы аэропорта Виталий Коренюгин.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти еще несколько часов. С пассажирами работают представители авиакомпаний.