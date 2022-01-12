Артефакты, найденные при раскопках могильника в Краснодаре, будут переданы в музей

Музейные работники ждут, когда им передадут артефакты. фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Стала известна дальнейшая судьба артефактов, найденных во время раскопок курганного могильника на улице генерала Трошева в Краснодаре. Как сообщили в администрации Краснодарского края, все находки останутся в регионе и будут переданы в краевой музей имени Фелицына.

– В настоящее время археологи исследовали 47 погребений различных эпох – от бронзового века до средневековья. В захоронениях эпохи бронзы нашли небольшое количество украшений и керамической посуды, что затрудняет изучение материальной культуры, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

Археологические работы на месте могильника еще не завершены. Обнаруженные артефакты должны пройти сложную обработку, чтобы не разрушиться под влиянием среды. После этого они станут музейными экспонатами и будут выставлены на всеобщее обозрение.