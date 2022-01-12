Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 16:54

Почти 1,5 млрд рублей будет потрачено в 2022 году на оснащения медицинских центров Кубани

Средства пойдут на приобретение 159 единиц техники
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медицинские центры Кубани получат новую технику. Фото: пресс-служба Краснодарского края

Медицинские центры Кубани получат новую технику. Фото: пресс-служба Краснодарского края

В 2022 году в Краснодарском крае на оснащение онкоцентров и сердечно-сосудистых отделений будет выделено почти 1,5 млрд рублей. Средства направят на закупку 159 единиц оборудования. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, компьютерные томографы, аппараты брахиотерапии и ангиографы направят в Ейск, Краснодар, Новороссийск, Туапсе, Сочи, Анапу, Горячий Ключ и Тимашевский район.

– Мы видим, что коронавирус серьезно «бьет» по сердечно-сосудистой системе, провоцирует обострение онкологических заболеваний. Поэтому лечебные учреждения нуждаются в новой технике, – рассказала замглавы региона Анна Минькова.

Техника будет закуплена в рамках региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».