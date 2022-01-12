Почти 1,5 млрд рублей будет потрачено в 2022 году на оснащения медицинских центров Кубани

Медицинские центры Кубани получат новую технику. Фото: пресс-служба Краснодарского края

В 2022 году в Краснодарском крае на оснащение онкоцентров и сердечно-сосудистых отделений будет выделено почти 1,5 млрд рублей. Средства направят на закупку 159 единиц оборудования. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, компьютерные томографы, аппараты брахиотерапии и ангиографы направят в Ейск, Краснодар, Новороссийск, Туапсе, Сочи, Анапу, Горячий Ключ и Тимашевский район.

– Мы видим, что коронавирус серьезно «бьет» по сердечно-сосудистой системе, провоцирует обострение онкологических заболеваний. Поэтому лечебные учреждения нуждаются в новой технике, – рассказала замглавы региона Анна Минькова.

Техника будет закуплена в рамках региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».