Более сотни педагогов изъявили желание переехать в глубинку Краснодарского края

В Краснодарском крае нашли способ восполнить дефицит кадров в сельских школах. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более сотни педагогов стали участниками краевой программы субсидирования работников социальной сферы. Учителя, врачи и сотрудники соцслужб могут рассчитывать на поддержку краевых властей в обмен на переезд и трудоустройство в сельские школы Краснодарского края.

- Согласно постановлению губернатора, 1 млн рублей на улучшение жилищных условий сможет получить специалист, который прожил в течение последних 10 лет в Краснодарском крае, не обеспечен жильем либо площадь имеющегося в собственности – менее 10 кв. метров на одного члена семьи, - об условиях участия в проекте рассказали в администрации Краснодарского края.

Документы подали 120 человек, 103 из них подошли под условия программы и были зарегистрированы. Прием анкет от медицинских и социальных работников начнется в ближайшие дни. На выплату могут рассчитывать по 300 педагогов, врачей и соцработников. Деньги можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке, а также для строительства или ремонт дома. После получения средств специалист должен отработать 5 лет в бюджетных учреждениях региона по профессии.