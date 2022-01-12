В Краснодаре появится новый парк развлечений и отдыха

В Краснодаре построят новый парк. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре в 2023 году появится новый парк, который расположится на территории «Города спорта» и получит название «Парк Достижений». Как сообщили в администрации Краснодарского края, площадь парка составит 15,8 гектара.

– Кроме того, в текущем году приступим к строительству Дворца самбо и Дворца гимнастических видов спорта. Весной начнем проектировать спортивную школу-интернат на 500 мест. Территория «Города спорта» должна включать все необходимое, чтобы быть комфортной для жителей, – рассказал заместитель главы региона Александр Власов.

Сейчас идет проектирование Дворца самбо. Также в 2022 году готовятся к открытию Дворца водных видов спорта. Когда все спортивные объекты будут достроены и открыты, краснодарский «Город спорта» станет самым большим спортивным кластером Юга России.